Globo parou gravações de telenovela brasileira que estreou na SIC

A Globo, maior rede de televisão do Brasil, parou as gravações da novela “Amor de Mãe”, exibida no horário nobre de sua programação, e vai voltar a transmitir episódios da trama por causa da pandemia do novo coronavírus.

A telenovela “Amor de mãe” tem estreia marcada hoje no canal televisivo português SIC, segundo informações publicadas no seu ‘site’.

O jornal O Globo, que faz parte do complexo de media das organizações Globo, informou que os capítulos inéditos de “Amor de mãe” só irão para o ar até ao final desta semana no país sul-americano.

Ainda não existe uma previsão sobre quando os trabalhos serão retomados e o jornal brasileiro destacou que isso só ocorrerá quando “não houver mais riscos aos envolvidos”.

O Ministério da Saúde do Brasil contabilizou oficialmente nesta segunda-feira 234 casos de infeção por coronavírus e 2.064 casos suspeitos. Ainda não há registo de mortes no país.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 175 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.