Galeria Marca de Água lança concurso online de desenho

A Galeria Marca de Água está a promover um concurso online de desenho, destinado aos alunos de todo o país que desenvolvam trabalhos interpretativos das obras fotográficas do fotojornalista Português Fernando Ricardo, que estão patentes na exposição ‘Momentos’ desta galeria e que pode ser vista nas redes sociais da Marca de Água.

Os vencedores por cada ciclo de ensino, terão direito a um prémio didáctico (livros) e à publicação dos desenhos nas redes sociais.

Os alunos ou os encarregados de educação poderão enviar as imagens dos desenhos através de mensagem para o facebook da galeria, sendo os vencedores de ciclos de ensino apurados por um júri, da responsabilidade da direcção artística da galeria e da curadoria.

Será também atribuído um prémio ao desenho mais votado na página do facebook da galeria.

O concurso decorre até 18 de Maio, data em que a Galeria Marca de Água completa do seu 3.º Aniversário com a revelação dos vencedores.

Esta iniciativa surge no âmbito da programação de actividades com recurso às tecnologias digitais, tendo por principal objectivo dinamizar actividades em família, no interior de cada lar. Tendo em conta o contexto actual, a Galeria Marca de Água tem vindo a “promover a interacção e o contacto com a sociedade em geral, de maneira adoptar diferentes estratégias de aproximação à arte e à Cultura, permitindo que ambas as partes consigam sempre estabelecer uma ligação entre a Arte e a comunidade na qual a galeria se insere”, refere nota da Marca de Água enviada à redacção.

Este espaço cultural informa ainda que assinalou ontem o ‘Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz’ instituído pela ONU em Agosto de 2013, partilhando nas redes sociais, uma obra fotográfica inédita, da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo, que ilustra o futebolista Eusébio num jogo de futebol. Esta fotografia de Eusébio da Silva Ferreira, jogador do Sport Lisboa e Benfica, datada de 1974 , ano da “revolução dos cravos” que se celebra neste mês de Abril, é um dos exemplos de personalidades desportivas portuguesas que tem o seu retrato representado na exposição ‘Momentos’.

Prevenção e intervenção

À semelhança do que outras instituições têm vindo a fazer, a galeria agradece o “fantástico e extraordinário trabalho” que todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e investigadores, bombeiros, forças de segurança, policias e militares, auxiliares de limpeza urbana, motoristas, carteiros, voluntários, e todos os que garantem o funcionamento das instituições, têm vindo a realizar, em tempos de pandemia.

Raquel Fraga, directora artística e proprietária da galeria refere o “sincero agradecimento” a todos estes profissionais, fazendo votos para que o sector cultural saiba adaptar-se e superar as dificuldades. Espera ainda que possa voltar em breve à programação, diversificando a oferta cultural e a captação de novos públicos.

Esta é “uma clara responsabilidade social da galeria, de actuar na comunidade em que se insere”, refere Raquel Fraga, apelando às pessoas que fiqume em casa nesta Semana Santa.