Galeria Marca de Água revela júri de concurso nacional

A Galeria Marca de Água revela o painel do júri do concurso nacional de desenho, intitulado 'Desenhar a História, a partir das fotografias de Fernando Ricardo', que foi lançado a 18 de Abril. São eles: a vereadora Madalena Nunes, com o pelouro da Cultura, em representação da Câmara Municipal do Funchal; Vasco Fraga e Raquel Fraga, em representação da Galeria Marca de Água; o fotojornalista Fernando Ricardo, autor das obras em apreço e Diogo Goes, curador da galeria.

Esta iniciativa realiza-se em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Raquel Fraga agradece “a possibilidade de reiterar a colaboração com a Câmara Municipal do Funchal e com o fotojornalista Fernando Ricardo”.

“Este concurso surge da necessidade da Galeria Marca de Água prosseguir com a sua programação. Esta é mais uma iniciativa que demonstra como a Galeria Marca de Água tem por imperativo, a interacção constante com todo o público habitual além de potenciar a captação de novos públicos e a promoção dos incentivos à criação de arte e cultura”, acrescenta.

O objecto do concurso é a interpretação através de desenho, das obras fotográficas que integram a exposição 'Momentos' da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo.

O concurso engloba alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário, estando prevista a escolha de vencedores por cada respectivo ciclo de ensino.

A Câmara Municipal do Funchal ao associar-se a este concurso de desenho, enquanto entidade parceira, disponibiliza um conjunto de prémio aos alunos vencedores.

O concurso decorre até 5 de Novembro. Os vencedores serão anunciados a 12 de Novembro.