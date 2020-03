Funchal deserto e com ordem para ‘fechar’ às 23 horas

Até às 14 horas desta quinta-feira alguns espaços nocturnos, nomeadamente discotecas, anunciaram o seu encerramento, cumprindo na íntegra aquilo que tinha sido estipulado pelo executivo madeirense já para este fim-de-semana.

O DIÁRIO deu conta de que existiam estabelecimentos a ponderar a abertura, pelo menos este fim-de-semana, mas eis que a Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou os empresários de que todos os estabelecimentos, fossem discotecas ou bares, pela mais que eventual congregação de pessoas, teriam de encerrar até às 23 horas desta sexta-feira, estando os agentes, inclusivamente, a efectuar uma ronda para alertar os comerciantes.

Os casos mais evidentes estão patentes na Rua de Santa Maria (Zona Velha do Funchal) e Rua das Fontes. Pelas 22 horas, ou seja, uma hora antes do ‘recolher’ obrigatório, já as artérias conhecidas pela animação estavam desertas. Muitos eventos que estavam agendados, tanto para esta sexta-feira, como para este sábado, acabaram por ser cancelados e/ou reagendados.