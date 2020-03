FNAC suspende eventos culturais

Na sequência das directrizes lançadas pela Direcção-Geral de Saúde, no âmbito do Plano Nacional de Contingência para o COVID-19, e com o objectivo de mitigar os riscos de propagação do vírus, a FNAC anuncia a suspensão, “por tempo indeterminado”, de toda a programação cultural dos seus fóruns.

“Levar a cultura a todos de forma fácil, gratuita, todos os dias e aproximar artistas e autores das suas comunidades de fãs é o que move a FNAC diariamente. Desta forma considera que acima de tudo tem a responsabilidade de contribuir de forma activa, e construtiva, para o combate ao novo vírus Corona, e suspende a partir de hoje, 13 de Março, todos os eventos agendados nos fóruns (espaços culturais inseridos nas lojas), de todo o país”, explica a FNAC em comunicado dirigido à imprensa.

A FNAC reforça que “está a acompanhar a evolução da situação e retomará a sua programação cultural assim que seja seguro para todos”.

Por enquanto e até indicações contrárias, as 33 lojas físicas localizadas em Portugal Continental e Madeira mantém o normal funcionamento.