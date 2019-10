Festival de Órgão da Madeira regressa ao Funchal com concerto no Recolhimento do Bom Jesus

O 10. º Festival de Órgão da Madeira, organizado pelo Governo Regional, no âmbito do Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, prossegue hoje, 21 de Outubro, no Funchal, com um concerto de música do século XV na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus, às 21:30.

O regresso ao Funchal acontece depois de ter passado ontem pela Ponta de Sol, na Igreja Matriz, num concerto marcado pelas músicas do Século XV ‘Ave Maris Stella’ ‘Maria, a Estrela do Mar’, pelo grupo feminino ‘Mediae Vox Ensemble’ composto pelas vozes das cantoras e instrumentistas Esperanza Mara Filgueras, Mariana Moldão, Maria Bayley e Filipa Taipina, que têm também a seu cargo a investigação e direcção musical e que, anteontem, actuaram e encantaram, no Porto Santo.

Para amanhã, terça-feira, 22 de Outubro, está previsto um concerto na Igreja do Colégio, com ‘A Arte da Transcrição’, em que Yves Rechsteiner apresentará, no órgão, transcrições de obras orquestrais do século XVIII.

Inserido nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo, o 10.º Festival de Órgão da Madeira apresenta-se com uma programação dedicada a ‘Seis Séculos de Música para Órgão’, convidando a uma viagem musical através dos séculos e do património organístico existente na Região.