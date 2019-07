Fátima Lopes volta a apostar no concurso ‘Face Model of the Year’

Vem aí nova edição do concurso ‘Face Moldel of the Year’, organizada pela agência Face Models.

O concurso que pretende descobrir novas caras para a área da moda, procura rapazes e raparigas residentes em Portugal que gostem desta área e tenham determinadas características físicas, sobretudo em termos de altura: 1.70 metros para as raparigas e 1.80 para os rapazes.

O casting oficial está marcado para este sábado, 20 de Julho, na Travessa do Enviado de Inglaterra, n.7, em Lisboa, e está aberto a todos os interessados com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos de idade.

O concurso vai premiar um rapaz e uma rapariga com o título de Face Model of the Year, que entrará depois no glamoroso mundo da moda nacional, através de um agenciamento na Face Models, havendo a possibilidade de desenvolver uma carreira de sucesso como manequim.

“Se sonhas com o mundo da Moda, preenches os requisitos necessários e queres ser o/a Face Model of the year 2019 da Face Models, vem ter connosco ao Casting oficial, no próximo sábado dia 20 de Julho entre as 10h e as 19h. Boa sorte!”, escreveu a designer Fátima Lopes na sua página de Facebook.