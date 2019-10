Fadista Alexandra canta Amália esta quarta-feira no Baltazar Dias

No próximo dia 6 Outubro assinalam-se 20 anos sobre o desaparecimento de Amália Rodrigues - nome maior da cultura portuguesa. A fadista Alexandra recorda a inesquecível Amália Rodrigues num espectáculo, no âmbito da iniciativa ‘Fado Funchal’, com concerto agendado para o próximo dia 9 Outubro, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A cantora e “discípula” está a realizar durante o presente ano uma série de concertos de homenagem a Amália Rodrigues, onde os espectadores são convidados a revisitar os maiores êxitos pela voz daquela que é reconhecidamente a herdeira da verdadeira forma de cantar fado.

Em palco a acompanhar Alexandra, foram convidados alguns artistas regionais, nomeadamente os músicos Pedro Marques (guitarra portuguesa), Emanuel Faria (guitarra clássica) e Miguel Marques (viola baixo) bem como os bailarinos Juliana Andrade e Nuno Velosa

Os bilhetes estão à venda no Teatro Municipal Baltazar Dias e na tiketline. Têm o custo de 10 euros até dia 8 Outubro e 15 euros no dia 9 Outubro.