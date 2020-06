Amanhã, dia 8 de Junho, data em que se assinala o Dia Mundial dos Oceanos, o Centro Comercial ‘La Vie’, no Funchal, recebe a exposição ‘À Descoberta do Mar Profundo’.

A secretária regional do Ambiente, Alterações Climáticas, Susana Prada, juntamente com o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, participarão na abertura, que acontece por volta das 15 horas,

A exposição é composta por 20 fotos, um painel de abertura e uma televisão a passar um documentário, realizado no âmbito do Projecto ‘Deep ML’ e estará patente no ‘La Vie’ até ao dia 22 de Junho.

O projecto ‘Deep ML’ foi promovido pela Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, realizado para documentação ‘in situ’ da presença e distribuição de lixo marinho e do seu impacto em habitats mesofóticos e profundos (50 a 1000 m de profundidade), e produção de documentário.

Foram realizados 10 mergulhos (com a duração de 4 a 6 horas cada), entre os 50 e os 1000 m de profundidade, recorrendo à utilização do submersível da Fundação Rebikoff-Niggeler.

O projecto permitiu adquirir dados científicos muito relevantes sobre as comunidades do mar profundo do litoral sul da Ilha da Madeira e sobre as pressões derivadas de actividades humanas sobre esses habitats e espécies.