Espectáculo e Álbum ‘Saudades do Max’

‘Saudades do Max’ é o espectáculo musical promovido pelo Governo Regional que sobe a palco, pelas 19 horas, no dia 29 de Novembro, no Auditório do Centro de Congresso da Madeira. A ocasião conta ainda com a apresentação do disco homónimo de homenagem ao cantor madeirense, uma iniciativa integrada no centenário do nascimento do artista, que este ano se comemora, e nos 600 anos da Madeira e do Porto Santo.

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço abordou o espectáculo e o lançamento do CD como uma “justa homenagem”, pela dimensão do artista e pelo contributo que deu à Região. “O espectáculo pretende relembrar as afamadas noites da Madeira numa homenagem afectiva ao Max”, acrescentou.

Paula Cabaço referiu que o espectáculo e o álbum “combinam o legado artístico e musical que o cantor deixou e a excelente performance de jovens cantoras madeirenses”.

O presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva dirigiu-se ao artista madeirense como uma “figura incontornável” na história e no percurso colectivo da Região. Reforçando que o espectáculo é um ponto alto na celebração dos 600 anos da Madeira e Porto Santo.

Maria da Paz, directora artística e responsável pela produção do álbum, promete algumas surpresas no espectáculo, que conta com as actuações de Vânia Fernandes, Diana Duarte e Elisa Silva. Adiantou ainda, “que achou que seria interessante apresentar, pela primeira vez, um álbum dedicado a Max, somente com vozes femininas”.