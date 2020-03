Coro de Câmara da Madeira suspende todas as actuações

Em virtude da situação criada com a disseminação do Covid-19, o Coro de Câmara da Madeira (CCM) inforam que irá suspender todas as suas actividades a partir de segunda-feira, dia 16 de Março, e até notícia em contrário.

Deste modo, não se realizarão quaisquer ensaios, bem como os espectáculos já programados para os próximos tempos.

A parceria com a Banda Municipal do Funchal ‘Artistas Funchalenses’, agendada para o dia 28 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, é adiada para uma data a definir (conforme já se previa).

Os espectáculos previstos para a semana da Páscoa, na segunda semana de Abril, em Machico, são cancelados.

O Coro de Câmara da Madeira apela à “compreensão de todas as pessoas e entidades envolvidas, e agradece as manifestações de apoio e preocupação demonstradas por vários amigos”, rogando ainda a todas as pessoas para que “cumpram as indicações das autoridades competentes, de modo a combater e ultrapassar eficazmente este momento menos agradável da nossa vida em sociedade”.

“Fiquem em casa a cantar e a ouvir música”, remata a nota do CCM dirigida à imprensa.