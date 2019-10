‘Conferência do Teatro: Madeira de A a Z’ regressa quarta-feira com dois temas em análise

A ‘Conferência do Teatro: Madeira de A a Z’ está de volta esta quarta-feira, 9 de Outubro, às 18 horas, no Teatro Baltazar Dias, com dois temas em análise. A relação da Igreja com o Estado Novo será debatida através do ordador Gabriel Pita. A questão da liberdade religiosa e o relacionamento entre o poder político e o poder religioso está hoje, indiscutivelmente, na ordem do dia. Sendo um importante contributo para a compreensão do que se passou durante o salazarismo neste domínio, esta palestra poderá suscitar uma reflexão critica sobre a situação actual, em Portugal e no mundo.

Logo depois será a vez de Madalena Trigo abordar o segundo tema da noite, denominado O Juízo dos Resíduos e Capelas da Madeira.

Data de finais do século XV a primeira referência ao juiz dos resíduos e provedor das capelas, cujo exercício decorria à semelhança dos seus congéneres dispersos pelas várias comarcas do reino de Portugal. Pela importância da sua actividade de zelador do cumprimento das disposições testamentárias, o juiz dos resíduos e provedor das capelas assumiu o seu papel jurisdicional, no conjunto dos demais organismos de poder responsáveis pela regulação e administração da vida comunitária no espaço insular.