‘Borracho’ nomeado para as 7 Maravilhas da Cultura Popular

O ‘borracho’, utensílio feito a partir da pele de cabra ou cabrito era utilizado no escoamento do vinho americano para as freguesias circundantes, transportado por um grupo de homens designados de Borracheiros, recebeu o selo de nomeado enquanto candidato à edição das 7 Maravilhas da Cultura Popular, a decorrer este ano. A candidatura foi feita pela Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM), na categoria de ‘Artefactos’, tendo sido validada e aprovada pelo Conselho Científico que integra a organização das 7 Maravilhas.

As 7 Maravilhas da Cultura Popular são uma iniciativa que pretende valorizar e reconhecer o património cultural material e imaterial das várias regiões e localidades do país, contribuindo para a diferenciação e promoção territorial contemplando várias categorias.

De referir que as candidaturas às 7 Maravilhas da Cultura Popular estiveram abertas entre 7 de Novembro de 2019 e 8 de Março de 2020. Numa segunda fase, entre Março e Abril de 2020, foi feita a selecção de 21 patrimónios candidatos por distrito ou região autónoma e, já na terceira fase, serão reduzidos a 7 candidatos por cada.

Além da candidatura da AGCFM, a Madeira concorreu ainda com: os Tapetes Florais e a Festa dos Compadres, em representação de Santana; O Bailinho da Madeira, pela Calheta; os Fachos (além dos Borrachos), por Machico.

Prevê-se que, na quarta fase, a decorrer entre Julho e Agosto deste ano, aconteçam as eliminatórias regionais, durante as quais os 140 patrimónios finalistas, por distritos e regiões autónomas, serão apresentados para votação pública.

Dos 7 finalistas seleccionados, será eleito apenas um património vencedor por distrito/regiões autónomas, sendo que a lista dos 20 apurados será finalizada em Agosto de 2020.

Na quinta fase será feita a ‘repescagem’, isto é, os 20 segundos classificados nas eliminatórias regionais do concurso serão submetidos a uma nova votação para apurar os mais votados. Destes, entre cinco e oito, seguirão também para as meias-finais.

Mesmo tendo em conta que a calendarização apresentada poderá sofrer alterações devido à pandemia de covid-19 e as restrições a ela associadas, a organização espera que a sexta e penúltima fase, as meias-finais das 7 Maravilhas da Cultura Popular, decorram na última semana de Agosto, através de dois programas transmitidos em direto na RTP1.

Nestes programas, os 14 pré-finalistas serão votados para serem apurados os sete finalistas que irão participar na gala final, que deverá decorrer a 5 de Setembro, sendo transmitida pela RTP1 e RTP Internacional, em horário nobre.