Banda Municipal do Funchal e Coro de Câmara da Madeira juntos em concerto

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses e o Coro de Câmara da Madeira apresentam-se em concerto no dia 24 de Novembro, pelas 17 horas, na Igreja da Nazaré.

Numa conjugação entre o instrumental da Banda e as vozes do Coro, o repertório deste concerto contará com conhecidas melodias de intérpretes internacionais como Celine Dion, Andrea Bocelli e The Beatles, assim como músicas de bandas sonoras cinematográficas, entre as quais d’Os Miseráveis.