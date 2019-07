Associação do Caminho Real da Madeira organiza Caminhada Literária

A Associação do Caminho Real da Madeira volta a oferecer “experiências únicas e inovadoras” à Madeira. O Caminho Real 28 será palco da primeira Caminhada Literária sob o mote ‘No Trilho dos Guanches’ onde vão ser percorrido cerca de 10 quilómetros entre o Paul da Serra e a vila da Ponta do Sol. Para quem não sabe, o Caminho Real 28 ligava a Ponta do Sol a São Vicente, numa extensão de 25 quilómetros.

A caminhada contará com a presença do escritor madeirense Cristiano Pestana, autor do livro ‘Uma Aura Atlântica’ que guiará os caminheiros pelas páginas da sua obra, desvendando um pouco da sua investigação sobre as histórias da História da Madeira.

Guanches é a designação mais vernacular para os indígenas das Canárias, que migraram para a Madeira, na condição de escravos, provenientes das ilhas de Tenerife, La Palma, La Gomera e Gran Canária. Havia Guanches na Ponta do Sol, a trabalhar. Existem registos de que João Esmeraldo, residente Lombada da Ponta do Sol, detinha escravos origem Guanche.

O evento terá lugar no próximo dia 7 de Julho, domingo. O ponto de encontro é na vila da Ponta do Sol (estacionamento junto à Ribeira). Os interessados deverão comparecer pelas 8h30 para efeitos de organização de transporte, que terá o apoio da Câmara Municipal da Ponta do Sol.