Artistas madeirenses participam em festival virtual ‘À Porta Fechada’

25 artistas e 10 DJ’s madeirenses irão participar virtualmente no festival ‘À Porta Fechada’, que se realiza de 1 a 5 de Abril.

Os espectáculos serão transmitidos em directo do Instragram com o mesmo nome do festival, decorrendo entre as 19h30 e as 23 horas.

O evento é organizado pelos cantores madeirenses Pedro Garcia e Marco Vieira, assim como por Diogo Gualter que está responsável pela imagem do festival.

De acordo com Pedro Garcia, o objectivo desta iniciativa é facultar às pessoas momentos de entretenimento numa altura de isolamento social devido à propagação do novo coronavírus.

Do festival fazem parte nomes, como Pedro Garcia, Diogo Garcia, Marco Vieira, Miro Freitas, Pbrezzy, Mariana Gonçalves, Daniela Marques, Luana Teixeira, Bernardo Baptista, Tiago Sena Silva, João Vinagre, Ricardo Thompson, Triova Voices, Winston Perez, entre outros.

Recorde-se que a nível nacional também decorrem festivais deste género, como ‘Eu Fico Em Casa’, que inclui concertos, com Barbara Tinoco, Elisa Rodrigues, João Pedro Pais, Boss AC, Diogo Piçarra, David Fonseca e Samuel Úria.