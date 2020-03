Artistas ajudam na angariação de fundos para criação de hospital de campanha

A Cruz de Malta Portugal divulgou hoje que vários artistas vão participar numa iniciativa para angariar donativos para a aquisição de um hospital de campanha e agradecer o trabalho dos profissionais de saúde e segurança nacional.

Na segunda-feira, entre as 11:00 e as 23:00, artistas das mais diversas áreas darão o seu testemunho através da rede social Facebook, ajudando assim a Cruz de Malta Portugal na angariação de donativos para a aquisição de um hospital de campanha.

A ação, denominada “CONVIDA 19 - TODOS POR UMA CAUSA”, junta vários artistas, desde a área da música, magia, humor, leitura, pintura, gastronomia entre outras, com atuações ou performances de aproximadamente 30 minutos cada um, em livestreaming, através da página Convida19.

Entre os nomes já confirmados estão Bárbara Tinoco, NO MAKA, Luís de Matos, José Luís Peixoto, Filipe Gonçalves, Mónica Sintra, Pedro Gonçalves, O Martim, André Henriques, Pedro Górgia e Tiago Aldeia, Hugo Makarov, Chef Chakall, Chef Hugo Nascimento, Catarina Miranda e Sofia Novais de Paula, Alexandre Silva, Diogo Faro, Miguel Lambertini e Catarina e António Raminhos.

Os donativos para a aquisição do hospital de campanha, com capacidade para 200 camas e cujo valor estimado é de 400 mil euros, podem ser feitos a partir de hoje até 29 de março e a sua localização será fixada de acordo com as necessidades definidas pelas entidades públicas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19,infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje. A Assembleia da República aprovou quarta-feira o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.