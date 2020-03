Abertas as inscrições para o Ensino Artístico Especializado do Conservatório

Já se encontram abertas as inscrições para a admissão de novos alunos ao Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, para o ano lectivo 2020/2021, no Ensino Artístico Especializado. O período de inscrição decorrerá entre 2 e 20 de março e a 1.º fase de provas de admissão será realizada entre os dias 30 de março e 3 de abril.

O Ensino Artístico Especializado, na área da música, pretende ser o percurso indicado para os alunos em idade escolar que sentem uma vocação nesta área e procuram um ensino onde possam desenvolver as suas aptidões ou talentos artísticos. Também se adequa a quem pretende iniciar uma formação sólida que permita vir a exercer uma profissão neste ramo artístico ou para quem tenciona prosseguir estudos superiores na área da música.

Esta vertente de ensino pode ser frequentada na modalidade de regime articulado ou supletivo. No regime articulado, a lecionação das disciplinas das componentes de ensino artístico especializado é assegurada pelo Conservatório e as restantes componentes por uma escola de ensino geral – na região, são 10 as escolas do 2.º e 3.º ciclos que oferecem este tipo de ensino, dos municípios do Funchal, Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e São Vicente. No regime supletivo, a frequência é restrita à componente de formação artística especializada dos planos de estudo dos cursos básicos de música ou às componentes de formação científica e técnica artística no caso dos cursos secundários de música.

As disposições legais e outras informações sobre o Ensino Artístico especializado do Conservatório podem ser consultadas no edital 2/2020, disponível em https://www.conservatorioescoladasartes.com/21/02/2020/edital-n-o-2-2020-ensino-artistico-especializado/, ou através do endereço de correio eletrónico [email protected]