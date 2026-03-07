BMW XDRIVE com 306 cavalos no Megamotor

Esta semana, o Megamotor tem disponível o BMW M230 XDRIVE de 2020, com cerca de 20 mil quilómetros. Sob o capô, encontra um motor responsivo de 2.0, turbo de quatro cilindros e 306 cavalos de potência. Além do mais, esta viatura possui caixa automática de oito velocidades, com patilhas no volante e tração integral XDRIVE AWD.

O Pack M reforça o carácter desportivo do modelo, com linhas mais vincadas, detalhes exclusivos e uma presença em estrada difícil de ignorar. No interior, a marca não desilude, sobretudo através da tecnologia de ponta e acabamentos premium. Vem ainda equipado com ar condicionado automático, aviso de colisão, bancos desportivos em alcântara aquecida, carregamento de telemóveis por indução, chamada de emergência inteligente, cores de iluminação interior programáveis, jantes R19 originais, entre muitos outros extras.

Este modelo pode ser adquirido com garantia de 18 meses (por mútuo acordo) e financiamento disponível a partir de 522,93 euros por mês, sem entrada inicial. O valor de aquisição a pronto está fixado nos 38 499 euros. Existe ainda possibilidade de retoma, mesmo com dívida*.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.