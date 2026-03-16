Aparentemente - e felizmente - Eduardo Jesus terá de responder em tribunal por injúrias e ofensas dirigidas a deputadas do PS numa sessão da Assembleia Regional. Acho isto extremamente positivo, na medida em que as pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus actos, mas é também uma fantástica oportunidade para Miguel Albuquerque.

Uma fantástica oportunidade de substituir um secretário que, para alem de ter demonstrado no principal fórum da autonomia a sua má educação e boçalidade, tem primado por uma total incapacidade até de perceber os problemas e necessidades do turismo da Madeira, quanto mais o encontrar soluções adequadas...

Incompetente, inepto e inapto.

E uma das maneiras mais claras de evidenciar esta realidade é destacar as prioridades do secretário... a primeira é continuar a insistir no destaque do crescimento do número de visitantes, por oposição ao que realmente interessa, que é o crescimento do rendimento. Entenda-se, rendimento do destino e da economia local, e não dos alojamentos ou operadores.

A segunda é insistir que as soluções para os problemas do destino se encontram na construção de seja o que for. O único futuro sustentável para o turismo regional passa pelo downsizing e pela requalificação, ambos compensados por um aumento generalizado de preços e de proveitos.

Mas isto é um pouco um defeito generalizado do PSD regional... todas as soluções passam por obras e mais cimento. O que, aliás, faz todo o sentido... o propósito do PSD-M não é satisfazer as necessidades e anseios da população... é servir as necessidades dos lobbies que são a espinha dorsal do partido.

E em relação a isso não há muito que ver, nem que fazer... basta ver e constatar. E as coisas só vão mudar quando a população perceber que quase todas as soluções são melhores que o PSD... mas para isso ainda vai correr muita água nas ribeiras da Madeira.