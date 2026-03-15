Uma terra resiliente que sabe para onde quer ir!!!

Quem nasce no Porto Santo aprende desde cedo o verdadeiro significado de pertença. Aprende o que é viver numa ilha pequena, o que é enfrentar dificuldades e o que é fazer parte de um povo resiliente que nunca vira a cara aos desafios.

É essa força que sempre definiu o Porto Santo. Uma terra de gente trabalhadora, de gente humilde e de gente que sabe que o futuro constrói-se com esforço, com união e com sentido de responsabilidade.

Sempre acreditei numa ideia simples que nos define bem: os porto-santenses primeiro têm que estar bem para poder receber bem. Esta é mais do que uma convicção. É uma forma de olhar para o desenvolvimento da ilha. Primeiro cuidar da nossa casa. Primeiro garantir qualidade de vida a quem cá vive. Só assim podemos continuar a afirmar o Porto Santo como um destino de qualidade.

O turismo é hoje um dos maiores pilares da nossa economia. Representa emprego, representa oportunidade e representa futuro. E quando o Porto Santo esteve presente na BTL, esteve com aquilo que tem de mais importante, a sua identidade e as suas pessoas, levando três dos nossos agentes de viagens, porque acreditar no destino também é acreditar em quem todos os dias trabalha por ele.

A Páscoa aproxima-se e traz sempre um novo ciclo de esperança para a economia local. Cada época turística representa mais dinamismo, mais confiança e mais oportunidades para a nossa comunidade.

Mas quem é do Porto Santo sabe que crescer também significa cuidar. Significa melhorar as nossas ruas, os nossos espaços e as condições para as nossas pessoas. A conclusão da obra da Rua João Santana esta semana é mais um exemplo desse caminho, trabalhar todos os dias para melhorar a ilha por dentro.

Porque sabemos uma coisa muito simples, um destino forte começa sempre por ser um bom lugar para viver.

É também justo reconhecer o papel do Governo Regional no desenvolvimento do turismo e na promoção do Porto Santo. Esse trabalho conjunto tem sido importante. Mas também sabemos que o futuro exige mais. Precisamos de mais aviões, de melhores acessibilidades e de maior regularidade para responder ao crescimento da ilha.

Em 2025, a taxa turística gerou 861.578 euros, associados a 429.139 dormidas já reportadas. Estes números representam mais do que atividade turística. Representam responsabilidade para continuar a investir na qualidade da nossa terra.

O Porto Santo sempre soube resistir. Sempre soube adaptar-se. Sempre soube seguir em frente.

E é isso que continuará a definir o nosso caminho. Cuidar da nossa terra, cuidar das nossas pessoas e continuar a honrar o espírito resiliente de um povo que nunca deixou de acreditar no Porto Santo.

Porque é essa resiliência que nos trouxe até aqui. E será essa resiliência que nos levará ainda mais longe.