Vento acima dos 100 km/h no Areeiro
Zona leste com rajadas até 80 km/h
As rajadas de vento registadas até às 10 horas desta quinta-feira enquadram-se no aviso amarelo em vigor na ilha da Madeira.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a rajada mais intensa foi registada às 08h00 no Chão do Areeiro, atingindo os 108 km/h. No Pico Alto foram medidos 91 km/h às 09h10, enquanto no Caniçal/Ponta de São Lourenço a rajada chegou aos 80 km/h pelas 09h40. Na Selvagem Grande registaram-se 73 km/h, às 09h30 e às 10h00.
O anemómetro da estação meteorológica do IPMA no Aeroporto da Madeira encontra-se inoperacional.
O IPMA mantém aviso amarelo para vento até às 18h00. Na costa Norte e na costa Sul são esperadas rajadas até 75 km/h, sobretudo nos extremos leste e oeste da ilha, podendo atingir os 95 km/h nas regiões montanhosas.
Quanto à temperatura, confirmou-se o arrefecimento previsto. A mínima extrema até às 10 horas foi de 0,2 ºC, registada às 01h20 no Pico do Areeiro, enquanto a máxima mais elevada foi de 18,2 ºC, às 09h50, no Funchal/Observatório.