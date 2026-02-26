Capoeira lounge Bar arranca ciclo de concertos com revival de tributo ao Vinyl
O ciclo de concertos Saturdays on the Balcony regressa ao Capoeira Lounge Bar com uma programação incrível de bandas locais. Para começar, arrancam os Kora Collab, com um espetáculo que promete reviver os maiores sons do Vinyl e do rock.
A entrada é gratuita, mas recomendamos que chegue um pouco antes das 21 horas, para garantir um bom lugar sentado.
Próximo concerto:
The Beetlers, num concerto tributo no dia 21 de março, das 21h00 às 22h00.
Mais informações:
Capoeira Lounge Bar
Rua Baden Powell, complexo balnear Lido Galomar, piso -2