Ao volante do Seat Ateca 2019
Ver Galeria
O Seat Ateca 1.6 TDI Style Automático de 2019 é o SUV que alia praticidade, espaço e conforto, tornando cada viagem mais simples e agradável.
Com o seu motor 1.6 TDI de 115cv e caixa automática, é a escolha ideal para quem procura economia sem abrir mão da comodidade.
Por que escolher este Ateca?
- Caixa automática – condução mais prática no dia-a-dia e confortável em viagens longas;
- SUV espaçoso – perfeito para famílias que valorizam segurança e espaço extra;
- Motor económico e fiável – ideal para quem percorre muitos quilómetros;
- Estilo moderno e elegante – um carro que se adapta tanto à cidade como à estrada.
O Seat Ateca é a combinação perfeita entre versatilidade e conforto familiar, garantindo tranquilidade em cada trajecto.
Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.