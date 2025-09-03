Ao volante do Seat Ateca 2019

O Seat Ateca 1.6 TDI Style Automático de 2019 é o SUV que alia praticidade, espaço e conforto, tornando cada viagem mais simples e agradável.

Com o seu motor 1.6 TDI de 115cv e caixa automática, é a escolha ideal para quem procura economia sem abrir mão da comodidade.

Por que escolher este Ateca?

Caixa automática – condução mais prática no dia-a-dia e confortável em viagens longas;

SUV espaçoso – perfeito para famílias que valorizam segurança e espaço extra;

Motor económico e fiável – ideal para quem percorre muitos quilómetros;

Estilo moderno e elegante – um carro que se adapta tanto à cidade como à estrada.

O Seat Ateca é a combinação perfeita entre versatilidade e conforto familiar, garantindo tranquilidade em cada trajecto.

Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.

