Celebre o Natal no Enseada Food and Drinks
O Enseada Food and Drinks, localizado no piso 1 do Clube Naval do Funchal, apresenta-se este Natal como o espaço ideal para grupos empresariais, de amigos ou de famílias que queiram celebrar a quadra num ambiente distinto. Com uma vista deslumbrante sobre o mar, este restaurante combina boa gastronomia com conforto e acolhimento.
Para esta época festiva, o restaurante preparou uma selecção de menus especialmente pensados para responder às necessidades de cada grupo, garantindo uma experiência gastronómica variada e ajustada a todos os gostos.
Com uma equipa dedicada e experiente, o Enseada Food and Drinks assegura todos os detalhes da organização, para que os convivas apenas se concentrem no essencial: desfrutar de um jantar memorável em boa companhia.
As reservas já estão abertas. Garanta o seu lugar e celebre a magia do Natal no Enseada Food and Drinks!
Informações e reservas:
+351 939 234 156
[email protected]
Rua da Quinta Calaça 32, 9000-108 Funchal, Madeira
Redes Sociais:
bit.ly/enseada_food_drinks
facebook.com/enseadafooddrinks
instagram.com/enseada_food_drinks