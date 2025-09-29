Celebre o Natal no Enseada Food and Drinks

O Enseada Food and Drinks, localizado no piso 1 do Clube Naval do Funchal, apresenta-se este Natal como o espaço ideal para grupos empresariais, de amigos ou de famílias que queiram celebrar a quadra num ambiente distinto. Com uma vista deslumbrante sobre o mar, este restaurante combina boa gastronomia com conforto e acolhimento.

Para esta época festiva, o restaurante preparou uma selecção de menus especialmente pensados para responder às necessidades de cada grupo, garantindo uma experiência gastronómica variada e ajustada a todos os gostos.

Com uma equipa dedicada e experiente, o Enseada Food and Drinks assegura todos os detalhes da organização, para que os convivas apenas se concentrem no essencial: desfrutar de um jantar memorável em boa companhia.

As reservas já estão abertas. Garanta o seu lugar e celebre a magia do Natal no Enseada Food and Drinks!

Informações e reservas:

+351 939 234 156

[email protected]

Rua da Quinta Calaça 32, 9000-108 Funchal, Madeira

Redes Sociais:

bit.ly/enseada_food_drinks

facebook.com/enseadafooddrinks

instagram.com/enseada_food_drinks