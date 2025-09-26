Não podemos voltar atrás!

Santa Cruz é hoje a prova viva de que a política pode ser diferente. É a prova de que, com coragem, transparência e verdade, é possível governar para o povo e não para servir interesses de alguns.

O JPP mostrou, ao longo destes anos, que existe outro caminho: contas certas, obra feita, proximidade com as pessoas e decisões tomadas com rigor, responsabilidade e transparência. Santa Cruz transformou-se num concelho onde as pessoas voltaram a confiar na política, porque sentiram que alguém as ouve, respeita e defende.

Não somos perfeitos, mas foi do caos que partimos. É justo não esquecer. Todos sabemos o que está em causa a 12 de outubro. Não podemos permitir que Santa Cruz volte ao passado, às velhas práticas, aos mesmos interesses e esquemas que tanto lesaram este concelho e envergonharam a nossa terra. Seria um retrocesso enorme e uma traição a tudo aquilo que conquistámos juntos, com tanto esforço e determinação. É fácil destruir, difícil é construir!

A mudança que o JPP iniciou em Santa Cruz não pode parar. Há trabalho para acabar. A Madeira, em muitos concelhos, continua presa a vícios e jogos de poder. Disso, já libertámos Santa Cruz! Mas há demasiados lugares onde os interesses pessoais valem mais do que o bem comum, onde o poder local é usado como arma política e moeda de troca. É isto que precisamos de mudar!

O Funchal, o coração da nossa Região, não pode continuar refém de promessas por cumprir, de estratégias partidárias que falham as pessoas. É fundamental uma gestão autárquica com autonomia e coragem para decidir sem orientações da Quinta Vigia.

Se conseguimos transformar Santa Cruz, podemos transformar toda a Madeira. Mas, para isso, é preciso coragem, é preciso mobilização, é preciso que cada um faça a sua parte. Estas eleições autárquicas são decisivas: não são apenas mais umas eleições, são uma escolha entre continuar a avançar ou voltar atrás, entre liberdade e marasmo, entre uma política limpa e a velha política dos mesmos de sempre.

Cada voto no JPP é um voto de confiança na mudança, um voto pela verdade, pela coragem, pela transparência e pelo futuro da nossa gente. É a prova de que a Madeira pode ser governada com e para o povo, sem amarras, sem favores e sem acordos obscuros.

No próximo dia 12 de outubro, mobilizemo-nos como nunca! Vamos às urnas defender Santa Cruz, transformar o Funchal e libertar a Madeira. O futuro está nas nossas mãos. Não podemos voltar atrás. Vamos juntos, pelo povo e pela Madeira, votar JPP!