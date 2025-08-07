Horas ao computador? Esta lente é para si

Para quem passa muitas horas em frente ao computador ou realiza tarefas visuais exigentes, a visão pode tornar-se um verdadeiro desafio. É com esse cenário em mente que a Hoya desenvolveu a lente Hoyalux iD WorkStyle 3, uma solução de última geração pensada para o conforto visual em ambientes profissionais.

Esta lente inovadora já está disponível na Alain Afflelou Funchal, tanto no Centro Comercial Anadia (Loja 47) como no Centro Comercial Madeira Shopping (Loja Xpress, em frente à SportZone).

O que é a Hoyalux iD WorkStyle 3?

A Hoyalux iD WorkStyle 3 é uma lente ocupacional de alta performance, desenhada para quem precisa de nitidez visual nas distâncias próximas e intermédias, como durante o uso de computadores, leitura de documentos, reuniões presenciais ou online.

Ao contrário das lentes progressivas convencionais — que também oferecem visão ao longe — as WorkStyle 3 são especializadas no ambiente de trabalho, oferecendo:

Maior conforto visual durante longas jornadas;

Transições suaves entre diferentes distâncias curtas;

Menos fadiga ocular e tensão muscular;

Uma postura mais natural e ergonómica.

Esta lente está disponível em três variações, adaptando-se às necessidades específicas de cada utilizador (por exemplo, mais foco para perto ou maior alcance intermédio).

Tecnologia personalizada para a sua rotina

Graças à tecnologia binocular harmonization da Hoya, a Hoyalux iD WorkStyle 3 garante um equilíbrio perfeito entre os dois olhos, proporcionando uma experiência visual mais natural, estável e sem distorções — mesmo em movimentos rápidos de cabeça ou trocas frequentes de foco.

Ideal para:

Profissionais de escritório;

Designers, programadores, professores;

Utilizadores intensivos de computadores e tablets.

Disponível na Alain Afflelou Funchal

Pode experimentar a Hoyalux iD WorkStyle 3 com acompanhamento especializado nas nossas lojas:

CC Anadia – Loja 47 CC Madeira Shopping

Loja Xpress (frente à SportZone)

A nossa equipa irá ajudá-lo a encontrar a melhor solução para o seu estilo de vida e necessidades visuais, com acesso a exames visuais completos e armações modernas.

Melhore a sua produtividade com mais conforto

A sua visão é uma ferramenta de trabalho. Invista nela com tecnologia de ponta, conforto e precisão.

Experimente hoje as lentes Hoyalux iD WorkStyle 3 na Alain Afflelou Funchal e descubra como é ver melhor — e trabalhar melhor.

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, Frente SportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/