Fogo arde com intensidade em Sabrosa e aproxima-se de aldeias

O incêndio que começou em São Cibrão, Vila Real, progrediu para Sabrosa em duas frentes ativas que ardem com bastante intensidade, com as aldeias de Anta e Garganta a apresentarem maior preocupação, disse o comandante sub-regional do Douro.

Miguel Fonseca disse à agência Lusa que se verificou uma rotação do vento e um aumento da intensidade e que o fogo lavra em duas frentes com bastante intensidade e em zona de pinhal adulto.

O comandante referiu ainda que as aldeias de Anta e Garganta são as que "apresentam maior preocupação" e, por isso, estão a ser concentrados meios nessas localidades.

Fonte da Proteção Civil de Sabrosa acrescentou que, por precaução, habitantes da aldeia de Garganta foram concentrados no centro desta aldeia, e que o fogo avança na direção outras localidades como São Martinho de Anta e Arcã.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 19:15 estavam mobilizados para o combate a este fogo 251 operacionais, 70 veículos e 11 meios aéreos.

O alerta para o fogo foi dado às 14:23 na zona de São Cibrão, concelho de Vila Real, tendo progredido para Sabrosa.