Manifestação em Banguecoque exige saída da primeira-ministra suspensa pelo tribunal

Manifestantes exigiram hoje, na capital da Tailândia, a demissão da primeira-ministra, suspensa pelo tribunal, e apoiaram as forças armadas, na sequência do conflito fronteiriço com o Camboja que matou mais de 30 pessoas e desalojou mais de 260.000.

Reunidos no Monumento da Vitória, em Banguecoque, apesar das temperaturas elevadas, muitos cantaram canções patrióticas e ouviram discursos que denunciavam Paetongtarn Shinawatra e o seu pai, o antigo dirigente Thaksin Shinawatra, e manifestaram o seu apoio ao exército do país, que sempre deteve o poder real nesta nação do sudeste asiático.

Segundo a polícia, havia cerca de dois mil manifestantes a meio da tarde, embora se esperasse que mais se juntassem à medida que a temperatura descesse.

Alguns habitantes locais acusam Paetongtarn e a sua família de permitirem a escalada do conflito, que remonta a décadas e em que ambos os lados reclamam uma bolsa de terras perto das fronteiras comuns, devido à sua estreita ligação com o líder cambojano Hun Sen.

Um tribunal suspendeu a primeira-ministra no mês passado, depois de Hun Sen ter divulgado uma chamada telefónica em que ela o tratava por "tio" e parecia denegrir um general tailandês, o que enfureceu setores do seu país.

Os confrontos mais recentes terminaram com um cessar-fogo difícil, mediado pela Malásia, em 29 de julho.

"Ung Ing, tens de te ir embora", disse um conhecido colunista conservador e manifestante, Jittakorn Bussaba, utilizando a alcunha de Paetongtarn. "Morreram pessoas por vossa causa", disse ele no palco, sob aplausos gerais.

"Estou aqui para ajudar a derrubar o governo e proteger a soberania tailandesa e para apoiar os soldados", disse Kittiwat, de 75 anos, que preferiu identificar-se apenas por um nome.

"Ung Ing prejudicou o país. Toda a gente tem de ajudar", disse Ammorn Khunthong, de 58 anos. "Thaksin e a sua família não devem continuar a governar ou comandar este país", disse a manifestante.

Havia muitos rostos familiares de um grupo conservador e pró-realista, outrora conhecido como "Camisas Amarelas", inimigos de longa data do pai de Paetongtarn, que foi derrubado por um golpe militar em 2006.

Thaksin, um magnata bilionário, entrou na política fundando o seu próprio partido político e comprando a lealdade dos chefes políticos locais em todo o país. Foi frequentemente acusado de intimidar os críticos e de não separar os seus negócios dos do governo.

As manifestações dos "Camisas Amarelas" também ajudaram a derrubar o governo eleito da irmã de Thaksin, Yingluck Shinawatra, num golpe de estado em 2014.

O exército tailandês desempenha um papel importante na política e já levou a cabo 13 golpes de estado bem sucedidos desde que a Tailândia se tornou uma monarquia constitucional em 1932, o último dos quais há apenas 11 anos.