Brasil bate recorde de extração de petróleo e gás natural em Junho

O Brasil extraiu uma média de 4,9 milhões de barris diários de petróleo e gás natural em junho, um novo recorde de produção de hidrocarbonetos para o mês, indicaram ontem fontes oficiais.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP), a produção de petróleo bruto em junho, que foi em média de 3,7 milhões de barris de petróleo por dia, tendo crescido 2,1% em relação a maio e 10,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Já a produção de gás natural, com uma média de 181,6 milhões de metros cúbicos por dia, aumentou 5,4% em relação a maio e 20,9% em relação ao ano anterior.

De acordo com a ANP, os campos marítimos do horizonte petrolífero do pré-sal, localizados em águas muito profundas do oceano Atlântico, voltaram a ser os principais produtores de hidrocarbonetos do país, com uma média de 3,8 milhões de equivalentes de petróleo e gás natural por dia (78,8% de toda a produção brasileira).

A produção de petróleo bruto nesses poços foi de 2,9 milhões de barris por dia em junho, enquanto a de gás somou 139,7 milhões de metros cúbicos diários.

O campo de Tupi, que explora petróleo e gás na bacia marinha de Santos, no pré-sal, manteve-se como o mais importante do Brasil, com uma produção diária de 794,6 barris de petróleo e 40,1 milhões de metros cúbicos de gás natural.

De acordo com o órgão regulador, as reservas localizadas em áreas marítimas foram responsáveis por 97,6% da produção de petróleo do país no mês e por 85,3% do gás extraído.