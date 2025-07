Volume de negócios do Banco CTT sobe 12,5% até junho para 7.355 ME

O volume de negócios do Banco CTT subiu 12,5% no primeiro semestre, face a igual período de 2024, para 7.355,3 milhões de euros, impulsionado pelos depósitos e créditos a clientes, divulgaram ontem os CTT.

O desempenho do volume de negócios no semestre "explica-se principalmente" pelos depósitos de clientes (consolidado Banco CTT), que se situaram em 4.116,6 milhões de euros (9,1%), pelo crédito a clientes (1.930,9 milhões de euros, aumento homólogo de 13,6%), suportado pelo crédito automóvel (+8,4%, para 968,8 milhões de euros) e pelo crédito à habitação (+21,2% para 903 milhões de euros).

As poupanças 'off-balance', que totalizaram 1.174,1 milhões de euros (+25,2%), também contribuíram para o desempenho, referem os CTT.

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram 68,6 milhões de euros no semestre (+10,4%).

"Este crescimento foi impulsionado pelo aumento da base de clientes (+4,0%) e um maior envolvimento dos clientes, o que conduziu a um crescimento anual de 12,5% do volume de negócio", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este aumento "induziu um desempenho positivo da margem financeira, que se situou em 50,1 milhões de euros (+6,2%), e das comissões, que totalizaram 15,8 milhões de euros (+17,9%).

No final de junho, "o número de contas à ordem era 694 mil (+4,0% homólogos), mais 12,5 mil face a dezembro de 2024".

No semestre, "os juros recebidos do crédito automóvel atingiram 32,7 milhões de euros (+29,1%), sendo que a produção de crédito automóvel somou em 137,7 milhões de euros (+6,9%).

Os juros recebidos de crédito à habitação totalizaram 14,9 milhões de euros (-6,7%), estando este desempenho "em linha com a evolução das taxas Euribor".

A produção de crédito à habitação situou-se em 146,5 milhões de euros no semestre (+83,6%).

A carteira de investimentos do Banco CTT "registou um aumento de 4,4 milhões de euros em juros recebidos" no semestre, face a igual período de 2024, "devido à aplicação de montantes superiores em títulos de dívida soberana".

Os outros juros recebidos registaram uma diminuição de 10,9 milhões de euros, resultante do decréscimo da remuneração dos valores aplicados no banco central, fortemente impactados pela descida das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE), nomeadamente, a facilidade permanente de depósito, explicam os CTT.

"As comissões recebidas atingiram 15,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2025 (+2,4 milhões de euros; +17,9%), destacando-se as contribuições positivas no semestre das comissões recebidas de contas e cartões, poupanças 'off-balance', seguros e crédito à habitação, que ascenderam a 12,6 milhões de euros (+2,0 milhões de euros; +18,8%)", adiantam os correios.

No final de junho, o Banco CTT contava com 657 trabalhadores, mais 16,3% do que um ano antes.

O resultado líquido dos CTT cresceu 11,7% nos primeiros seis meses deste ano, face a igual período de 2024, para 22,1 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

Em 30 de junho de 2025, o número de trabalhadores dos CTT (efetivos do quadro e contratados a termo) era de 13.798, (-15; -0,1% homólogos).