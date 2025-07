PJ realiza buscas na Universidade do Porto e no INEM

A Polícia Judiciária (PJ) está hoje a realizar buscas na Universidade do Porto e no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no âmbito de um mesmo processo, confirmou à Lusa fonte daquela força policial.

Segundo a CNN Portugal, no caso da Universidade do Porto há suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relacionados com a aquisição de sistemas informáticos, num esquema que terá lesado o Estado e a União Europeia em dezenas de milhões de euros.

Os polos industriais que vendem os serviços de 'software' e 'hardware' estão localizados na Grande Lisboa e, segundo a estação televisiva, foram hoje também alvo de buscas pela PJ.

Em comunicado remetido à Lusa, o INEM confirmou "a presença da Polícia Judiciária nas instalações do Instituto em Lisboa, no âmbito de um processo de investigação que envolve outras entidades".

"O INEM encontra-se, naturalmente, a colaborar com as Autoridades, disponibilizando toda a informação solicitada", conclui.

U.Porto confirma buscas da PJ em processo no qual "estaria a ser vítima"

A Universidade do Porto (U.Porto) avançou hoje que a presença da Polícia Judiciária (PJ) nas suas instalações está relacionada com um processo de cartelização por aquisição de material informático, do qual esta instituição "estaria a ser vítima".

"A Universidade do Porto recebeu hoje uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária, a qual se encontra a recolher informação no âmbito da investigação de um processo de cartelização relacionado com a aquisição de material informático, do qual a U.Porto estaria a ser vítima", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

A U.Porto acrescenta que "a referida investigação terá sido iniciada pela Procuradoria Europeia e envolverá a realização de buscas em todo o pais, junto de várias entidades públicas e privadas", e avança que, caso se justifique, se constituirá como assistente no processo.

"A Universidade do Porto está a colaborar ativamente com o trabalho das autoridades e absolutamente empenhada no total esclarecimento de todos os factos relacionados com este processo, admitindo constituir-se como assistente no processo caso venham a ser deduzidas acusações contra algum dos seus funcionários", refere.

