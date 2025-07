Incêndios levam estado do centro da Alemanha a declarar "estado de crise"

O estado da Turíngia, no centro da Alemanha, o mais afetado por incêndios florestais, declarou o "estado de crise", apesar de uma ligeira melhoria da situação, que também atinge os estados da Saxónia e Brandeburgo.

O anúncio aconteceu no domingo, devido à incapacidade dos bombeiros em controlar o maior incêndio florestal a afetar a Turíngia em mais de três décadas, cujo fumo foi levado pelo vento até Berlim, a cerca de 300 quilómetros da região.

O vento tem sido, aliás, um dos principais inimigos das equipas de combate a incêndios. Segundo um porta-voz do distrito de Saalfeld-Rudolstadt, na Turíngia, quando uma área em chamas era finalmente extinta, o vento incendiava a seguinte, a poucos metros de distância.

Emergencia por incendios en Alemania



Más de mil operarios combaten las llamas en Sajonia, Brandeburgo y Turingia.



"As nossas forças estão exaustas", disse o administrador distrital Marko Wolfram, esperando que o efetivo de emergência pudesse ser reduzido de 500 no domingo para 300 hoje.

"A partir desta tarde, estamos a olhar para o futuro com um pouco mais de otimismo", disse no domingo um porta-voz do distrito de Saalfeld-Rudolstadt, acrescentando que os bombeiros acreditam poder extinguir em breve alguns incêndios isolados.

Um número semelhante de bombeiros tem combatido as chamas no norte da Saxónia, entre as cidades de Dresden e Leipzig, onde grande parte dos 2.800 hectares de paisagem natural da região de Gohrischheide já foi consumida pelas chamas.