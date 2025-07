Rapper Plutónio detido após concerto

O rapper português, cujo nome artístico é Plutónio, "foi detido pela PSP em Torres Vedras na madrugada deste sábado", uma detenção que "aconteceu depois de encerrar o seu concerto nas festas de São Pedro, escreve o Expresso, citando o jornal Correio da Manhã, que apurou a informação junto de fontes policiais.

"A detenção aconteceu pouco depois da uma hora da madrugada, no seguimento de um mandado emitido por um juiz de Cascais, para que o artista fosse constituído arguido. Não foi possível, no entanto, apurar quais os crimes concretos que estão na origem do processo", refere a notícia.

De nome oficial João Colaço, Plutónio "foi conduzido à esquadra da PSP de Torres Vedras, onde foi formalmente constituído arguido. Acabou por sair em liberdade, ficando sujeito a termo de identidade e residência. Segundo as mesmas fontes, todo o procedimento decorreu sem qualquer incidente", refere.

Actualmente com 40 anos, "o rapper já tinha sido detido em Outubro de 2021, na sequência de buscas realizadas pela Polícia Judiciária à sua residência. Nessa altura, foi-lhe apreendido um revólver de calibre .32, por posse ilegal de arma", conclui a notícia.