Carneiro acusa Montenegro de ter ido para "os braços da extrema-direita"

O líder do PS, José Luís Carneiro, acusou hoje o Governo de ter ido "para os braços da extrema-direita" no primeiro movimento que fez no parlamento, lamentando que esteja focado nos "problemas virtuais" do país e não nos reais.

Na intervenção que fez esta manhã na abertura da Comissão Nacional do PS, a primeira desde que foi eleito secretário-geral do PS, José Luís Carneiro considerou que o Governo da AD "interpretou mal os resultados eleitorais" e recordou aquilo que Luís Montenegro disse sobre os populistas "destrutivos da democracia".

O líder do PS contestou que, "no primeiro movimento que fez no parlamento", o Governo da AD tenha ido para os "braços da extrema-direita", referindo-se às alterações à lei da imigração e da nacionalidade.