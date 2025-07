Número de presos políticos subiu para 940 na Venezuela

A Organização Não Governamental Foro Penal (FP) denunciou hoje que na última semana foram detidas seis pessoas por motivos políticos na Venezuela, elevando para 940 os presos políticos no país.

A denúncia foi feita através de uma mensagem divulgada na X, antigo Twitter, em que o FP explica que do total de presos políticos 771 são civis e 169 militares, 844 são homens e 96 mulheres.

Também que 936 detidos são adultos e adolescentes com entre 14 e 17 anos de idade.

O FP explica ainda que 85 dos detidos são cidadãos estrangeiros, sem precisar dados sobre as respetivas nacionalidades ou se se trata de cidadãos com dupla nacionalidade.

Por outro lado, precisa que na última semana as autoridades venezuelanas não libertaram nenhum cidadão dos que estão detidos por motivos políticos.

Na mesma rede social o FP afirma desconhecer o paradeiro de 50 presos políticos

"Desde 2014 se registaram 18.430 detenções políticas na Venezuela. O FP assistiu gratuitamente a mais de 14.000 detidos, hoje libertados, e a outras vítimas de violações dos seus direitos humanos. Além dos presos políticos, mais de 10.000 pessoas continuam sujeitas, arbitrariamente, a medidas restritivas da sua liberdade", sublinha o FP.

A Foro Penal é uma das ONG com maior visibilidade no país, dedicando-se a contabilizar os presos políticos no país.