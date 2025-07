PS vai apresentar proposta sobre IRS na especialidade que não mexe nos escalões

O PS anunciou hoje que vai apresentar em sede de especialidade uma única proposta sobre IRS, que não mexe nos escalões, mas visa garantir que os trabalhadores com IRS Jovem continuam a receber o prémio salarial.

Num debate na Assembleia da República sobre a proposta do Governo de redução do IRS, o deputado do PS António Mendonça Mendes anunciou que o partido "não vai obstaculizar" as medidas do executivo e vai apresentar "apenas uma proposta" na especialidade para "garantir que não se dá com uma mão e tira com a outra".

"E essa proposta é a seguinte: é garantir que aquilo que está na lei é cumprido, ou seja, que os jovens médicos, advogados, enfermeiros, possam continuar a ter juntamente com o IRS Jovem o prémio salarial da dedução das suas propinas, garantindo, por isso, que esta descida de impostos é paga pela economia e não é paga pelos portugueses", afirmou.

António Mendonça Mendes considerou que a descida do IRS proposta pelo Governo não é "para as classes médias", salientando que é mais favorável para deputados do que, por exemplo, "para um professor no último escalão, um médico em início de carreira ou um enfermeiro no último escalão".

"Esta descida de impostos não é uma descida de impostos para as classes médias. Convenhamos e aceitemos isso", reforçou.

O deputado do PS considerou ainda que cabe ao Governo garantir que esta redução de IRS "é paga pela economia e não pelo agravamento de impostos ou da justiça fiscal noutros setores".

"E cabe ao Governo, neste contexto em que a economia dá sinais de desaceleração, em que a situação orçamental dá sinais de degradação, garantir hoje que este IRS descida não vai ser depois convertido em sacrifícios", disse, frisando que é esse o propósito da proposta de alteração que o PS irá apresentar na especialidade.