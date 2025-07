General Garcia dos Santos, militar de Abril, morreu aos 89 anos

O general Amadeu Garcia dos Santos, um dos militares envolvidos na revolução de 25 de Abril de 1974 e antigo chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje aos 89 anos, confirmou à Lusa fonte oficial do ramo.

De acordo com fonte oficial do Exército, Garcia dos Santos, que foi capitão de Abril e especialista em comunicações, morreu na sua casa.

Amadeu Garcia dos Santos foi secretário de Estado no I Governo Provisório, chefe do Estado-Maior do Exército e presidente da ex-Junta Autónoma de Estradas (JAE).

Portugal perdeu uma a referência do 25 de Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do general Garcia dos Santos e afirmou que Portugal perdeu uma referência do 25 de Abril, no seu momento inicial e na consolidação da democracia.

Através de uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa expressou "enorme tristeza" pela morte de Garcia dos Santos e enviou "nesta hora difícil, as sentidas condolências" à família do general.

"Portugal perdeu uma referência do momento inicial e do avanço para a consolidação do 25 de Abril e da então democracia nascente", afirmou o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas.

Nesta nota, refere-se que o general Garcia dos Santos "constituiu-se como uma das figuras fundamentais do 25 de Abril e, mais tarde, no exercício de altos cargos militares", tendo sido chefe da Casa Militar do primeiro Presidente da República eleito após o 25 de Abril e chefe do Estado-Maior do Exército, "servindo dedicadamente a instituição militar".