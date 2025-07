Syro encanta multidão em Machico

Syro foi o grande protagonista desta noite na Semana Gastronómica de Machico, levando uma verdadeira multidão ao recinto com um concerto emotivo e cheio de energia.

O cantor português interpretou alguns dos seus maiores sucessos e conquistou o público do início ao fim.

Mas a animação da noite começou cedo com a actuação do Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Água de Pena, seguida pelo concerto da Montereal Band.

Por sua vez, o encerramento ficará entregue ao DJ Fred, que com os ritmos electrónicos tem a missão de manter o ambiente ao rubro.

Esta quinta-feira, 30 de Julho, a festa continua com Mariza, uma das maiores vozes do fado, que promete mais uma noite memorável nesta edição da Semana Gastronómica de Machico.