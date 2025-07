Apenas Vasco Silva não compareceu às verificações do Rali da Madeira

Apenas um dos 97 concorrentes inscritos para o 66º Rali da Madeira não compareceu às verificações administrativas que tiveram lugar, esta tarde, na Praça CR7, no Funchal.

A equipa ausente foi a nº 68 - Vasco J. Silva/Manuel Ornelas em Peugeot 208 R2.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Neste momento ainda decorrem as verificações técnicas no Cais 6 do Porto do Funchal. E, apenas amanhã, às 13 horas, será publicada a Lista de Inscritos Alterada, com alguma eventual troca de navegador ou viatura bem como a Ordem de Partida para a 1ª Etapa/1ª Secção.

De salientar que como é habitual, muito público compareceu a este momento que antecede o arranque da prova.

"Muito mais do que uma competição desportiva, é uma celebração da nossa identidade e hospitalidade" A edição de 2025 do Rali da Madeira marca uma nova etapa na história desta emblemática competição automobilística, que há mais de seis décadas dá vida às estradas da Região.

Já esta tarde, também o director de prova, José Filipe Sousa, deixou uma mensagem de boas-vindas, destacando o "orgulho" em dar continuidade a um evento que é, nas suas palavras, "muito mais do que uma competição desportiva, uma celebração da nossa identidade, hospitalidade e da nossa ligação profunda ao automobilismo".