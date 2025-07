Putin apelou a Trump para uma solução "diplomática" do conflito no Médio Oriente

O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou hoje ao homólogo norte-americano, Donald Trump, durante uma conversa telefónica, para uma solução "diplomática" dos conflitos no Médio Oriente, incluindo a recente guerra entre o Irão e Israel.

"A parte russa salientou a importância de resolver todas as questões litigiosas, divergências e situações conflituosas exclusivamente por meios políticos e diplomáticos", declarou aos jornalistas Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Putin.

Os dois presidentes "confirmaram o seu interesse mútuo na implementação de uma série de projetos económicos promissores, nomeadamente nas áreas da energia e da investigação espacial", acrescentou, dando conta de uma conversa de cerca de uma hora entre Putin e Trump.

Segundo Ushakov, os dois chefes de Estado abordaram em profundidade a situação em torno do programa nuclear iraniano e da Síria.

Na mesma conversa, segundo o Kremlin, Putin felicitou Trump pelo Dia da Independência dos Estados Unidos, que se comemora na sexta-feira, e pela aprovação do controverso grande plano fiscal pelo Senado, segundo informou o Kremlin.

"Vladimir Putin desejou a Donald Trump sucesso nas mudanças que se propõe" depois de o Presidente norte-americano o ter informado da "aprovação bem-sucedida" no Senado dos EUA do projeto de plano fiscal e orçamental, disse Yuri Ushakov.

O representante do Kremlin lembrou que Trump batizou esta norma, que visa prolongar os cortes orçamentais do seu primeiro mandato (2017-2021), como "o grande e belo projeto de lei".

Além disso, salientou que durante esta conversa que durou apenas uma hora --- a mais curta das realizadas este ano --- Putin felicitou Trump pelo Dia da Independência, que será celebrado esta sexta-feira.

"Da nossa parte, destacou-se que a Rússia teve um papel importante na criação dos Estados Unidos, tanto durante a Guerra da Independência, há 250 anos, como durante a Guerra Civil, que terminou há 160 anos", disse Ushakov.

O conselheiro diplomático do Kremlin lembrou que a Rússia e os EUA não foram apenas aliados na primeira e segunda guerras mundiais, mas que as suas relações "têm raízes profundas".

O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira, por um voto, o plano de Trump, que agora é devolvido à câmara baixa do Congresso para revisão e votação final, com o Presidente a pressionar para que lhe seja submetido, para assinatura, antes do 4 de Julho.