Vária pessoas atingidas por disparos em Chicago

As autoridades de Chicago, Estados Unidos, disseram hoje que várias pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, desconhecendo-se ainda o número de vítimas.

Julio Garcia, do Departamento de Polícia de Chicago, disse que as autoridades vão divulgar informações sobre o local e o número de vítimas, assim que "for possível".

Fonte hospitalar adiantou que os serviços de emergência estão a prestar cuidados médicos a várias pessoas feridas atingidas pelos disparos.