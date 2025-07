Suspeito de ataque a loja Walmart nos EUA será acusado de terrorismo

As autoridades norte-americanas vão acusar de terrorismo e agressão com intenção de homicídio um homem de 42 anos suspeito de um ataque com faca numa loja Walmart, em Michigan.

O caos instalou-se no Walmart no sábado, após o suspeito ter entrado na loja e esfaqueado aleatoriamente as vítimas com um canivete, segundo as autoridades. Minutos depois do ataque, o suspeito foi detido com a ajuda de pessoas que se encontravam na loja.

O xerife do condado de Grand Traverse, Michael Shea, disse que a ação rápida destes indivíduos ajudou a salvar vidas.

"Não posso dar ordens suficientes a todos os envolvidos. Quando se para e observa, desde o momento da chamada até ao momento da detenção, o indivíduo foi detido num minuto", disse Shea em conferência de imprensa.

Shea disse que as 11 vítimas eram homens e mulheres, com idades entre os 21 e os 84 anos. Uma das vítimas era funcionária da Walmart.

O diretor médico do Munson Medical Center, Tom Schermerhorn, disse hoje numa conferência de imprensa que um paciente foi tratado e libertado; dois estavam em estado grave; e os restantes estão em estado regular.

Steven Carter estava a carregar o seu camião no parque de estacionamento do Walmart quando viu um homem degolar uma mulher com uma faca.

Cerca de cinco minutos depois, o alegado autor foi cercado por clientes no parque de estacionamento, incluindo um que segurava uma arma.

Um grupo de cinco ou seis pessoas gritava para o homem "largar a faca", disse, e o homem respondeu: "Não me importo, não me importo". E continuou a afastar-se da multidão, antes que alguém o abordasse e o subjugasse.

"No início, foi a incredulidade. Pensei que talvez fosse como um ataque terrorista", disse Carter, que entrega encomendas de clientes da Walmart. "E depois veio o medo, a incredulidade, o choque. E isso foi simplesmente incrível. E tudo aconteceu rápido. Como se ele estivesse totalmente subjugado no chão quando a polícia chegou".

Vários veículos de emergência e socorristas uniformizados reuniram-se no parque de estacionamento do centro comercial que alberga várias outras lojas de retalho.

Tiffany DeFell, de 36 anos, residente em Honor, a cerca de 40 quilómetros de Traverse City, disse que estava no parque de estacionamento da loja quando viu o caos instalar-se à sua volta.

"Foi realmente assustador. A minha irmã e eu estávamos em pânico", disse. "Isto é algo que se vê nos filmes. Não é o que se espera ver onde se vive."

A Munson Healthcare informou nas redes sociais que 11 pessoas estavam a ser tratadas no maior hospital da região, no norte do Michigan. A porta-voz Megan Brown disse que todas eram vítimas de esfaqueamento. Na manhã de hoje, quatro das vítimas estavam em estado grave e sete em estado regular, disse.

"Temos observado sinais encorajadores de recuperação entre os nossos doentes", afirmou Brown.

Shea disse que a arma envolvida parecia ser uma faca dobrável, acrescentando que o esfaqueamento começou perto da caixa da loja e que as suas vítimas "não eram pré-determinadas".

A governadora Gretchen Whitmer afirmou: "Os nossos pensamentos estão com as vítimas e com a comunidade que sofre com este ato brutal de violência".

A Walmart afirmou em comunicado que continuaria a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais na investigação. Hoje, um porta-voz disse não ter detalhes sobre a reabertura da loja e não tinha atualizações, além do comunicado divulgado no final do dia de sábado.

O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, disse numa publicação nas redes sociais que os funcionários do departamento estavam a "prestar todo o apoio necessário".

Traverse City é um destino turístico popular na costa do Lago Michigan. É conhecida pelo seu festival da cereja, adegas e faróis e fica a cerca de 40 quilómetros a leste do Parque Nacional Sleeping Bear Dunes.