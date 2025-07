Tailândia fecha completamente a fronteira terrestre com o Camboja após confrontos

As autoridades tailandesas anunciaram hoje o encerramento total de todas as passagens fronteiriças terrestres com o Camboja, após confrontos entre os dois exércitos em várias áreas que separam estes países vizinhos.

O nível de segurança nas passagens fronteiriças foi elevado para o 4 - o máximo -, o que constitui um encerramento completo, disse, em conferência de imprensa o porta-voz do centro tailandês que monitoriza a situação na fronteira com o Camboja, o almirante Surasant Kongsiri.

"Dada a situação atual, é necessário que a Tailândia feche as barreiras nas passagens fronteiriças para proteger a nossa soberania, integridade territorial e a segurança das pessoas nas zonas fronteiriças", disse, na mesma ocasião, o porta-voz dos Negócios Estrangeiros do centro, Maratee Nalita.

Desde o final de junho, a Tailândia implementou restrições de acesso em todos os postos fronteiriços ao longo dos mais de 800 quilómetros de fronteira que partilha com o Camboja, permitindo a entrada apenas por motivos humanitários, de saúde ou educação.

O encerramento total acontece após os confrontos de hoje entre os exércitos tailandês e cambojano numa zona fronteiriça disputada, segundo indicaram os dois lados, que se acusam mutuamente de iniciar o conflito após semanas de tensão.

Os combates alastraram a seis áreas ao longo da fronteira, resultando numa morte e três feridos até à data, disse Surasant.

A Tailândia afirmou ter lançado ataques aéreos contra dois alvos militares no Camboja, enquanto os soldados cambojanos dispararam vários foguetes contra território tailandês.

Entretanto, o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, solicitou hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

"Considerando as recentes agressões extremamente graves da Tailândia, que ameaçaram gravemente a paz e a estabilidade na região, peço sinceramente que convoque uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para pôr fim à agressão da Tailândia", escreveu Hun Manet numa carta dirigida ao presidente do Conselho de Segurança, Asim Iftikhar Ahmad.

O conflito de longa data entre os dois países reacendeu-se a 28 de maio, após um confronto entre os dois exércitos em torno de uma zona fronteiriça não demarcada reivindicada pelas duas nações, que resultou na morte de um soldado cambojano.

A Embaixada da Tailândia no Camboja solicitou hoje aos cidadãos tailandeses que abandonem o país vizinho, após os confrontos e dada a possibilidade de os ataques "continuarem e espalharem-se".

A tensão territorial tem sido geralmente abordada diplomaticamente, embora entre 2008 e 2011, cerca de 30 pessoas tenham morrido em confrontos militares entre os dois países num território adjacente ao templo hindu de Preah Vihear.

Nove mortos e 14 feridos por ataques aéreos cambojanos

Os ataques aéreos cambojanos mataram nove pessoas, incluindo uma criança de oito anos, e feriram 14, informou hoje o exército tailandês, no dia em que se intensificou o conflito entre os dois países

Seis pessoas foram mortas num ataques perto de um posto de abastecimento de combustível na província de Sisaket (nordeste), duas na província de Surin (nordeste) e uma na província de Ubon Ratchathani (nordeste).