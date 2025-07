Alemanha pede ajuda urgente a Gaza e Jordânia anuncia apoio

A Alemanha pediu hoje a Israel que preste "com urgência" ajuda humanitária "à população civil faminta em Gaza", onde aviões da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos lançaram 25 toneladas de ajuda humanitária.

No âmbito do apelo para a disponibilização de ajuda humanitária em Gaza, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, falou esta manhã, por telefone, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quem pediu que preste esse apoio "com urgência", indicou o gabinete de Merz.

Esta ajuda "deve chegar à população civil de forma rápida, segura e nas quantidades necessárias", defendeu o gabinete do chefe do Governo alemão, em comunicado.

O pedido chanceler da Alemanha surgiu num momento em que o Programa Alimentar Mundial (PAM) alertou para um aumento acentuado da subnutrição, particularmente entre mulheres e crianças, no território palestiniano cercado por Israel.

Merz manifestou junto de Netanyahu "grave preocupação" com a "situação humanitária catastrófica" em Gaza.

"As medidas anunciadas pelo Governo israelita devem agora ser rapidamente seguidas por novas medidas substanciais", defendeu Merz.

O exército israelita anunciou uma "pausa tática" diária nos combates em várias zonas da Faixa de Gaza e a segurança dos corredores humanitários para os comboios da ONU e de organizações não-governamentais (ONG) com destino ao território palestiniano.

O exército da Jordânia disse ter realizado três lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, um dos quais em conjunto com os Emirados Árabes Unidos, referindo que foram lançadas 25 toneladas de ajuda humanitária.

Na sexta-feira, Berlim, Londres e Paris solicitaram, numa declaração conjunta, ao Governo israelita que levantasse as restrições à entrega de ajuda humanitária para permitir à ONU e às ONG humanitárias realizarem o trabalho de combate à fome na Faixa de Gaza.