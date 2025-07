Montenegro promete "continuar a criar condições preferenciais" para cidadãos angolanos

O primeiro-ministro agradeceu hoje o "contributo inestimável" que a comunidade angolana dá "ao tecido económico" português, e assumiu o compromisso de "continuar a criar condições preferenciais" para a sua "integração plena" no país.

Luís Montenegro falava no Palácio das Necessidades, tendo a seu lado o Presidente de Angola, João Lourenço, que hoje iniciou uma visita oficial a Portugal.

"Quero agradecer, em nome do Governo português, o contributo inestimável que a comunidade angolana dá ao tecido económico de Portugal", afirmou.

Por outro lado, o primeiro-ministro assumiu o compromisso do executivo de "continuar a criar condições preferenciais para o acesso dos cidadãos angolanos à integração" no mercado de trabalho, bem como à sua "integração plena" no tecido social português.

O Presidente de Angola iniciou hoje uma visita oficial a Portugal, numa altura em que estão curso alterações ao regime jurídico de entrada de estrangeiros -- que o Presidente da República submeteu ao Tribunal Constitucional na quinta-feira -- e à lei da nacionalidade, promovidas pelo Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, que afetam os cidadãos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).