Homem condenado a sete anos de prisão por incêndios em Odivelas

Um homem de 57 anos foi condenado pelo Tribunal de Loures a sete anos de prisão pela prática de sete crimes de incêndio florestal agravado em Odivelas no ano passado, segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGRL).

Segundo uma nota divulgada no 'site' da PGRL, os factos remontam ao período compreendido entre 25 de junho e 07 de setembro do ano passado, ocorrendo os incêndios ao final do dia e durante a noite e sempre depois de o homem ingerir bebidas alcoólicas.

O Tribunal de Loures deu como provado que seis dos crimes de incêndio florestal ocorreram num terreno junto ao Itinerário Complementar 22 (IC22) e com uma zona habitacional.

Um dos incêndios florestais deflagrou na localidade da Ramada, no concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa.

Estes incêndios "consumiram no total mais de 2.000 metros quadrados de vegetação e criou perigo concreto para as habitações ali existentes e para os seus moradores, o que apenas não sucedeu face à pronta intervenção dos bombeiros de Odivelas e da população local que, em algumas, situações auxiliou na extinção dos fogos", segundo a PGRL.

Apesar da condenação, o Ministério Público pondera recorrer da medida da pena, pedindo o seu agravamento.