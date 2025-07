Rússia anuncia conquista de duas novas localidades em Donetsk próximas de Pokrovsk

O Exército russo conquistou duas novas localidades na região ucraniana de Donetsk, próximas da cidade de Pokrovsk, cuja tomada permitiria avançar em direção às cidades de Kramatorsk e Sloviansk e estender o controlo russo por toda a região, confirmaram hoje fontes oficiais.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as aldeias conquistadas foram Zvirove e Novoekonomichne.

Por outro lado, no domingo, o Exército russo afirmou ter tomado o controlo da aldeia de Bila Hora, em Donetsk, no contexto da aceleração da sua ofensiva na zona.

Simultaneamente, continuam os combates nas regiões ucranianas de Sumi e Kharkiv, que fazem fronteira com a Rússia, onde as forças russas pretendem criar uma "faixa de segurança" para impedir, segundo Moscovo, o bombardeamento do território russo, principalmente das regiões de Kursk, Bélgorod e Briansk.