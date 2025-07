Zelensky anuncia novas negociações com a Rússia quarta-feira na Turquia

O Presidente ucraniano disse hoje que as próximas negociações de paz entre Moscovo e Kiev estão agendadas para quarta-feira, na Turquia, depois de duas sessões anteriores com poucos resultados para pôr fim à guerra.

"Discuti com o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, a preparação de um intercâmbio e de uma nova reunião na Turquia com a parte russa. Umerov disse que a reunião estava agendada para quarta-feira", afirmou Volodymyr Zelensky, num discurso diário publicado nas redes sociais.

Umerov foi, até à semana passada, ministro da Defesa e chefiou a delegação ucraniana nas duas primeiras rondas de contactos realizadas em Istambul nas últimas semanas e atualmente é secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia.

A Rússia e a Ucrânia concordaram, nas duas reuniões anteriores, também realizadas em Istambul, em trocar prisioneiros e corpos de soldados mortos.

Nestas negociações, a Ucrânia exigiu um cessar-fogo imediato e incondicional de 30 dias, o que a Rússia rejeitou.

A presidência russa declarou estar pronta para novas conversações de paz com a Ucrânia, mas admitiu não ter nenhuma data definida e que será necessário "muito trabalho" para reconciliar as posições.

"Somos a favor da realização de uma terceira ronda [após duas reuniões mal sucedidas em Istambul, realizadas em maio e junho]", avançou o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.

No sábado, Zelensky propôs a Moscovo agendar novas conversações de paz esta semana, já que a situação se encontra atualmente num impasse.

Sobre o conteúdo das negociações, Peskov lembrou que as partes trocaram memorandos sobre a visão para a resolução do conflito e pretendem discuti-los, mas sublinhou que os dois documentos são "diametralmente opostos".