Incêndio na região grega do Peloponeso já queimou 1.145 hectares e continua activo

Um incêndio florestal na região grega do Peloponeso (sudoeste) já devastou 1.145 hectares, segundo o serviço europeu de monitorização de incêndios por satélite Copernicus, quando os bombeiros prosseguem o combate às chamas pelo terceiro dia.

Mais de 350 bombeiros, apoiados por 75 viaturas, 15 aviões de combate a incêndios e 15 helicópteros, tentavam hoje conter as chamas, que deflagraram na terça-feira em Feneos, município de Corinto, a 185 km de Atenas, onde tiveram de ser evacuadas várias aldeias, segundo o serviço grego de combate aos incêndios.

Além da área florestal ardida, parte da qual protegida pela rede europeia Natura, podem ser afetados 20 km de estradas e quatro hectares de áreas construídas, informou no X o programa europeu de observação da Terra Copernicus.

Os meios de comunicação locais noticiaram que algumas casas em aldeias da região ficaram danificadas.

Duas pessoas foram detidas, acusadas de "iniciar um incêndio por negligência" enquanto realizavam trabalhos ao ar livre perto de zonas arborizadas.

A Grécia está a ser atingida por uma onda de calor prolongada desde segunda-feira, prevendo-se que as temperaturas atinjam hoje os 43ºC, segundo os serviços meteorológicos.

Quase metade do país está em alerta laranja devido ao risco "muito elevado" de incêndios, segundo a Proteção Civil.

Além disso, um incêndio florestal que deflagrou hoje em Kakavja, na vizinha Albânia, atravessou a fronteira ao final da tarde e está a ameaçar aldeias gregas, que foram evacuadas por precaução, segundo o corpo de bombeiros grego.

Cinquenta e quatro bombeiros, 17 viaturas, seis aviões e um helicóptero estão envolvidos no combate às chamas, segundo a mesma fonte.

A Albânia, tal como os países vizinhos dos Balcãs, também tem sido atingida nos últimos dias pelas altas temperaturas e pelos incêndios.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa albanês, "nas últimas 24 horas registaram-se 34 incêndios, 8 dos quais ainda ativos no país.